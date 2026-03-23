NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 226,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,442 Erie Indemnity-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,17 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Anteils am 20.03.2026 auf 240,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,17 Prozent zugenommen.

Am Markt war Erie Indemnity jüngst 11,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at