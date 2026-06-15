Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Langfristige Investition
|
15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Erie Indemnity-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Erie Indemnity-Papier an diesem Tag 191,69 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hat, hat nun 0,522 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 226,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,25 USD wert. Das entspricht einem Plus von 18,25 Prozent.
Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 10,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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