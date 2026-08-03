NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Erie Indemnity-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers betrug an diesem Tag 267,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Erie Indemnity-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,741 Erie Indemnity-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 242,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 905,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,44 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich jüngst auf 11,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at