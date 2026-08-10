NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie betrug an diesem Tag 177,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,218 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 252,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 199,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,99 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Erie Indemnity eine Marktkapitalisierung von 11,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at