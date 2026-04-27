NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erie Indemnity-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Erie Indemnity-Aktie an diesem Tag 93,07 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,446 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 233,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 101,54 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 151,02 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 10,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at