Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Erie Indemnity-Anlage unter der Lupe
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 206,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,484 Erie Indemnity-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 259,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,44 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,44 Prozent.
Erie Indemnity wurde am Markt mit 12,06 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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