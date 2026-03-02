NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Erie Indemnity-Aktie bei 95,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,046 Erie Indemnity-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 281,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 269,44 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 181,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Erie Indemnity eine Marktkapitalisierung von 12,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at