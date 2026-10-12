Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Lukratives Erie Indemnity-Investment?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Erie Indemnity-Aktie bei 101,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 98,396 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 222,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 847,88 USD wert. Mit einer Performance von +118,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 10,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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