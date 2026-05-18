Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Lukrative Erie Indemnity-Investition? 18.05.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 201,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,630 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 213,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 573,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity bezifferte sich zuletzt auf 9,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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