NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Erie Indemnity-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Erie Indemnity-Anteile an diesem Tag bei 233,93 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,275 Erie Indemnity-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 215,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 922,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,71 Prozent.

Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 10,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at