Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Rentabler Erie Indemnity-Einstieg? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Erie Indemnity-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Erie Indemnity-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Erie Indemnity-Aktie letztlich bei 396,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,216 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 249,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 291,70 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 37,08 Prozent gleich.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 11,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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