Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Langfristige Anlage
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Erie Indemnity-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 364,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Erie Indemnity-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,274 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Erie Indemnity-Anteile wären am 01.05.2026 59,00 USD wert, da der Schlussstand 214,96 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,00 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 10,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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