NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor einem Jahr eingebracht
Am 09.02.2025 wurde das Erie Indemnity-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 412,24 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 0,243 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 287,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,79 USD wert. Damit wäre die Investition um 30,21 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 13,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
