NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Erie Indemnity-Aktie letztlich bei 358,51 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,789 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (213,07 USD), wäre die Investition nun 594,32 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,57 Prozent abgenommen.

Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 9,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at