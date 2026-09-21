Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Lohnende Erie Indemnity-Investition?
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21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor einem Jahr eingebracht
Am 21.09.2025 wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 317,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Erie Indemnity-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,448 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 517,53 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 18.09.2026 auf 239,05 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 517,53 USD, was einer negativen Performance von 24,82 Prozent entspricht.
Am Markt war Erie Indemnity jüngst 11,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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