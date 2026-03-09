NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Erie Indemnity-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Erie Indemnity-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 446,74 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 2,238 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 581,66 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 06.03.2026 auf 259,85 USD belief. Mit einer Performance von -41,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 12,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at