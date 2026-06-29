Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Erie Indemnity-Investition im Blick 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Erie Indemnity-Einstiegs gewesen.

Die Erie Indemnity-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 340,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Erie Indemnity-Papier investiert hätte, befänden sich nun 29,373 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 238,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 011,60 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 011,60 USD entspricht einer negativen Performance von 29,88 Prozent.

Der Erie Indemnity-Wert an der Börse wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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