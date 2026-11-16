Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Frühe Anlage
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Erie Indemnity-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Erie Indemnity-Papier 286,58 USD wert. Bei einem Erie Indemnity-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,489 Erie Indemnity-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 958,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,73 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,13 Prozent.
Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 12,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erie Indemnity Co.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite-Anleger treten mittags Rückzug an (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
Analysen zu Erie Indemnity Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Erie Indemnity Co.
|250,00
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.