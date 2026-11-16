NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Erie Indemnity-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Erie Indemnity-Papier 286,58 USD wert. Bei einem Erie Indemnity-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,489 Erie Indemnity-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 958,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,73 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,13 Prozent.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 12,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at