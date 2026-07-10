ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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Frühes Investment 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die ESCO Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ESCO Technologies-Anteile letztlich bei 41,17 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ESCO Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 242,895 ESCO Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 80 478,50 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 09.07.2026 auf 331,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 704,79 Prozent.

ESCO Technologies war somit zuletzt am Markt 8,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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