ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Rentables ESCO Technologies-Investment?
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Das ESCO Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 45,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 21,753 ESCO Technologies-Aktien. Die gehaltenen ESCO Technologies-Papiere wären am 03.09.2026 5 957,58 USD wert, da der Schlussstand 273,87 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 495,76 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 6,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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