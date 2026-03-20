NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.03.2016 wurde das ESCO Technologies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ESCO Technologies-Anteile letztlich bei 39,02 USD. Bei einem ESCO Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,628 ESCO Technologies-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 832,65 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 19.03.2026 auf 266,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +583,26 Prozent.

ESCO Technologies war somit zuletzt am Markt 6,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at