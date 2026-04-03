ESCO Technologies Aktie

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WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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Lohnendes ESCO Technologies-Investment? 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,056 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 308,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 292,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +208,70 Prozent.

Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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