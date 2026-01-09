NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

ESCO Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen ESCO Technologies-Anteile an diesem Tag bei 88,60 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1,129 ESCO Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 209,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 236,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 136,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 5,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at