WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

ESCO Technologies-Investment 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ESCO Technologies-Papier bei 106,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,405 ESCO Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 058,31 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 15.01.2026 auf 218,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,83 Prozent vermehrt.

ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

