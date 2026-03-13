NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die ESCO Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 111,22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,899 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 266,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 239,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 139,55 Prozent zugenommen.

Am Markt war ESCO Technologies jüngst 6,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at