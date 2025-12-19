NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

ESCO Technologies Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit ESCO Technologies-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das ESCO Technologies-Papier letztlich bei 100,05 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 9,995 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 198,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 980,21 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98,02 Prozent.
Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 5,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
