ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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ESCO Technologies-Anlage unter der Lupe 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ESCO Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 111,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das ESCO Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,992 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 785,72 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 09.04.2026 auf 309,80 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 178,57 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete ESCO Technologies eine Marktkapitalisierung von 8,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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