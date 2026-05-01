NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die ESCO Technologies-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 94,65 USD. Bei einem ESCO Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,565 ESCO Technologies-Aktien. Die gehaltenen ESCO Technologies-Anteile wären am 30.04.2026 3 422,61 USD wert, da der Schlussstand 323,95 USD betrug. Mit einer Performance von +242,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von ESCO Technologies betrug jüngst 8,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at