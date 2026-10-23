NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die ESCO Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ESCO Technologies-Aktie 84,64 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 118,147 ESCO Technologies-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 527,17 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 22.10.2026 auf 232,99 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 175,27 Prozent gleich.

ESCO Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at