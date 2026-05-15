ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|ESCO Technologies-Investment
|
15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 38,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,581 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 296,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 765,72 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 665,72 Prozent.
Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7,77 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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