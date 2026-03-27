ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Lohnendes ESCO Technologies-Investment?
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die ESCO Technologies-Aktie an diesem Tag bei 159,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,664 ESCO Technologies-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 397,54 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Anteils am 26.03.2026 auf 277,63 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 397,54 USD entspricht einer Performance von +73,98 Prozent.
ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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