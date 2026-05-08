ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Lukrative ESCO Technologies-Investition?
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren verdient
Das ESCO Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 91,291 ESCO Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 332,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 378,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 203,79 Prozent angezogen.
Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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