ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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Lukrative ESCO Technologies-Investition? 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ESCO Technologies-Einstiegs gewesen.

Das ESCO Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 91,291 ESCO Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 332,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 378,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 203,79 Prozent angezogen.

Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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