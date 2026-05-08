NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ESCO Technologies-Einstiegs gewesen.

Das ESCO Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 91,291 ESCO Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 332,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 378,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 203,79 Prozent angezogen.

Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at