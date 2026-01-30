ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr verdient
Am 30.01.2025 wurde die ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 133,35 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 0,750 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie auf 229,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,45 Prozent erhöht.
Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
