ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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Langfristige Anlage 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden ESCO Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 182,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,852 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 343,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 841,53 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 841,53 USD entspricht einer Performance von +88,42 Prozent.

ESCO Technologies wurde am Markt mit 8,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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