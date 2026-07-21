NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Euronet Worldwide eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 71,20 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,404 Euronet Worldwide-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,26 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 20.07.2026 auf 81,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,26 Prozent gesteigert.

Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at