NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Euronet Worldwide gekostet

Bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Euronet Worldwide-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Euronet Worldwide-Aktie betrug an diesem Tag 96,04 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,412 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 914,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,51 Prozent.

Euronet Worldwide wurde am Markt mit 4,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at