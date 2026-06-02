NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Euronet Worldwide eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 108,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 92,421 Euronet Worldwide-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 828,10 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 01.06.2026 auf 73,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 31,72 Prozent vermindert.

Euronet Worldwide wurde am Markt mit 2,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at