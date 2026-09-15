Euronet Worldwide Aktie

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WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

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Euronet Worldwide-Investmentbeispiel 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Euronet Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,646 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 71,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 024,82 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,75 Prozent vermindert.

Euronet Worldwide wurde am Markt mit 2,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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