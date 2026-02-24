NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Euronet Worldwide-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 156,27 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,640 Euronet Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.02.2026 auf 70,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,13 USD wert. Das entspricht einem Minus von 54,87 Prozent.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich jüngst auf 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at