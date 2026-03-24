NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 139,52 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 7,167 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.03.2026 485,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,68 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,49 Prozent verringert.

Euronet Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at