Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Profitable Euronet Worldwide-Anlage?
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Euronet Worldwide-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89,81 USD. Bei einem Euronet Worldwide-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,113 Euronet Worldwide-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 73,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 26,20 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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