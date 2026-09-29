Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Euronet Worldwide-Investment
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren bedeutet
Am 29.09.2023 wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Euronet Worldwide-Anteile bei 79,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,598 Euronet Worldwide-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 817,96 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 28.09.2026 auf 64,93 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,20 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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