Euronet Worldwide Aktie

Euronet Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

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Langfristige Performance 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Euronet Worldwide-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,99 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,763 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 4 867,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,25 USD belief. Damit wäre die Investition 51,33 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Euronet Worldwide einen Börsenwert von 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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