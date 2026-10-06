Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Langfristige Performance
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,99 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,763 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 4 867,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,25 USD belief. Damit wäre die Investition 51,33 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Euronet Worldwide einen Börsenwert von 2,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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