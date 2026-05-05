Euronet Worldwide Aktie

Euronet Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

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Euronet Worldwide-Anlage unter der Lupe 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Euronet Worldwide-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Euronet Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 104,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,603 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.05.2026 auf 72,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 696,05 USD wert. Mit einer Performance von -30,39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Euronet Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 2,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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