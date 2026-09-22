NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Euronet Worldwide-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 22.09.2025 wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 89,19 USD. Bei einem Euronet Worldwide-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,121 Euronet Worldwide-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,11 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 21.09.2026 auf 66,10 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,89 Prozent verringert.

Der Euronet Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 2,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at