NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Euronet Worldwide-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 74,62 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Euronet Worldwide-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,401 Euronet Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Aktien wären am 09.11.2026 950,42 USD wert, da der Schlussstand 70,92 USD betrug. Mit einer Performance von -4,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 2,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at