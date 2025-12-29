NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EXACT Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EXACT Sciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die EXACT Sciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,95 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die EXACT Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 20,020 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.12.2025 2 033,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101,57 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,34 Prozent angewachsen.

EXACT Sciences war somit zuletzt am Markt 19,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at