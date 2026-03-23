NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Die EXACT Sciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,529 EXACT Sciences-Papiere. Die gehaltenen EXACT Sciences-Papiere wären am 20.03.2026 160,39 USD wert, da der Schlussstand 104,91 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,39 Prozent vermehrt.

Am Markt war EXACT Sciences jüngst 20,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at