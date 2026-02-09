EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
|Lohnendes EXACT Sciences-Investment?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EXACT Sciences-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das EXACT Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EXACT Sciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,889 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.02.2026 1 845,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 745,80 Prozent angezogen.
Der EXACT Sciences-Wert an der Börse wurde auf 19,80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu EXACT Sciences Corp.
Analysen zu EXACT Sciences Corp.
Aktien in diesem Artikel
|EXACT Sciences Corp.
|86,62
|-0,63%
