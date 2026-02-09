NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EXACT Sciences-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen EXACT Sciences-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das EXACT Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EXACT Sciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,889 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.02.2026 1 845,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 745,80 Prozent angezogen.

Der EXACT Sciences-Wert an der Börse wurde auf 19,80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at