NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EXACT Sciences von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen EXACT Sciences-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das EXACT Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EXACT Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,933 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 102,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,97 Prozent.

EXACT Sciences war somit zuletzt am Markt 19,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at